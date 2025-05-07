Bakan Uraloğlu’ndan TikTok Açıklaması

İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRME ÇABALARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ByteDance/TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar’ı kabul etti. Bakan Uraloğlu, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyanın risklerinden korumak ve onları bilinçli dijital vatandaşlar olarak desteklemek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.” sözlerini dile getirdi. Görüşme sırasında, sosyal medya alanında yürütülen önemli çalışmalar detaylı bir şekilde değerlendirildi. Uraloğlu, “Sosyal medyada yaş sınırlamaları başta olmak üzere, gençlerimizin dijital dünyada daha güvenli, bilinçli ve verimli bir şekilde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla platformların sorumluluklarını ve iş birliği alanlarını kapsamlı şekilde ele aldık.” ifadelerini kullandı.

DİJİTAL DÜNYA RİSKLERİ

Dijital dünyanın sunduğu fırsatların yanı sıra beraberinde getirdiği riskler üzerine açıklamalarda bulunan Uraloğlu, siber zorbalığın, çevrimiçi taciz ve uygunsuz içeriklere maruz kalmanın gençler için en çok etkileyen tehlikeler arasında yer aldığını belirtti. “Bu, hepimizin ciddiyetle ele alması gereken bir mesele ve AK Parti hükümetleri olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin dijital mecralarda güvenliğini sağlamak en öncelikli konularımızdan biri.” dedi. Uraloğlu, çocuklar ve gençler için dijital dünyanın risklerinden korunma çalışmalarına kararlılıkla devam ettiklerini vurguladı.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMELERİ

Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yaptıkları görüşmede 16 yaş altındaki gençlerin sosyal medya kullanımıyla ilgili düzenlemeler üzerinde kapsamlı istişarelerde bulunduklarını hatırlattı. Sosyal medya kullanımında yaş sınırına dair kademeli bir düzenlemenin üzerinde çalışıldığını ifade eden Uraloğlu, “13 yaşa kadar olan çocuklar için ayrı, 13-16 yaş grubu için ayrı düzenlemeler planlıyoruz. Bu çalışmalarla, zararlı içeriklere karşı daha güçlü denetim mekanizmaları oluşturmayı ve dijital platformların sorumluluklarını artırmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.