Bakan Uraloğlu’ndan Yayıncılara Google Desteği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, dijital medya yöneticileriyle İstanbul’da bir araya geldi. Toplantıda, dijital yayıncıların şikayetleri arasında Google’ın şeffaf olmayan algoritma yapısı, dijital telif yasası beklentisi ve Google’ın reklam tekelleşmesi yer aldı. BTK Başkanı Fatih Sayan da toplantıda hazır bulundu.

GOOGLE’IN ALGORİTMA DEĞİŞİKLİKLERİ TARTIŞILDI

Son dönemde dijital yayıncıların ortak tepkisi olan Google’ın algoritma değişiklikleri Uraloğlu’ya aktarıldı. Yayıncılar, algoritmanın belirsizlikler içerdiğini ve şeffaflık beklediklerini dile getirdiler.

DİJİTAL YAYINCILARIN TEMSİLİ SORUNU

Uraloğlu ve Sayan, basının şikayetlerini dikkatle dinleyerek notlar aldı. Dijital yayıncılar, Google’ın sorunlarını çözebilecek bir temsilcilik imkanının sağlanmadığından şikayet etti.

DİJİTAL TELİF YASASI GÖRÜŞÜLDÜ

Bakan Uraloğlu, dijital telif yasasının önemini bildiğini ifade etti ve bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği yapacağını belirtti.

GOOGLE’IN REKLAM TEKELLEŞMESİ

Yayıncılar, Google’ın Türkiye’deki reklam gelirlerinin yüzde 90’ına yakın bir bölümünü kontrol ettiğini ve bu durumun sektör için tehdit oluşturduğunu bildirdiler.

VERGİ KONUSUNDA ADIM ATILACAK

Uraloğlu, Google’ın reklam tekelleşmesi ve algoritma değişiklerinin vergi kaybına yol açabileceğini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı ile görüşmeler yapmayı planladığını vurguladı.

BİRLİKTE HAREKET ETME VURGUSU

Dijital yayıncılığın hayati önemi üzerinde duran Uraloğlu, “Tüm bu süreçlerde yanınızdayız. Kayıtsız kalmamız mümkün değil. Sorunlarınızı takip edeceğiz. Telif hakkı için Kültür ve Turizm Bakanımız ile, vergi kaybı konusunu Hazine ve Maliye Bakanımız ile, rekabet ihlali konusunda da Ticaret Bakanımız ile görüşeceğim.” diyerek inisiyatif alacaklarını belirtti.