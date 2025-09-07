Bakan Yerlikaya, 474 BİN SURİYELİ DÖNDÜ

GAZİANTEP’İN GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞLERİ

Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin Suriyeli göçmenler için gönüllü geri dönüş sürecine destek verdiğini açıkladı. Yerlikaya, ülkelerine dönen Suriyeli sayısını duyurdu.

474 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

Bakan, “8 Aralık 2024 sonrasında Suriye’de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı” ifadesiyle geri dönüş süreçlerini aktardı. Yerlikaya, “8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 474 bin 18 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri dönüş yaptı. 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 213 bin 620 kişiye ulaştı” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin göç yönetimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütüldüğünü vurgulayan Bakan, ülkenin tarihsel tecrübesi ve insani yaklaşımının dünya için örnek bir model oluşturduğunu belirtti. Suriyeli kardeşlerin gönüllü geri dönüş işlemlerinin Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda titizlikle devam ettiğini söyledi.