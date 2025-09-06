Bakan Yerlikaya, Şehit Polis Duyurdu

Gündem

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN ACILARINI PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli Polis Memuru Mustafa Karapınar’ın, atış eğitimi sırasında meydana gelen bir kaza sonucu şehit olduğunu bildirdi. Bakan Yerlikaya’nın paylaşımındaki ifadeler şöyle oldu:

ŞEHİT POLİSİ ANMA YAZISI

“Milletimizin başı sağ olsun. Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mustafa Karapınar, atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı esnada silahın kazaen ateş alması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.”

BAKAN’IN BAŞSAĞLIĞI DİLEĞİ

“Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun.”

