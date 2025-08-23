Bakan Yumaklı’dan Su Yönetimi Uyarısı

İÇME SUYU KONUSUNDA BELEDİYELERE GÖREV DÜŞÜYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, içme suyu ile ilgili olarak belediyelerin üstlenmesi gereken önemli görevler bulunduğunu vurguladı. “Buradan bütün belediyelerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Bunu göz ardı edemeyiz, yok sayamayız, önemsiz göremeyiz.” ifadeleriyle durumu net bir şekilde dile getirdi. Çorum’daki DSİ Koçhisar Barajı 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Depolama İletim Hatları şantiyesini gezen Yumaklı, buradaki çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

SU ARZININ GIDA GÜVENLİĞİNE ETKİSİ

Yumaklı, su konusunun tarımsal üretimdeki önemi üzerinde durarak, vatandaşların sağlıklı içme suyuna ulaşabilmesi için yapılan yatırımları da hatırlattı. İklim değişikliği nedeniyle suyun öneminin artacağına dikkat çeken Yumaklı, Türkiye’deki AK Parti yönetimi döneminde suyla ilgili birçok yatırımlar gerçekleştirildiğini belirtti. “Yaklaşık 3,5 trilyonluk bedelle 10 binin üzerinde su ve sulama tesisleri hizmete alındı.” dedi. Bununla birlikte, “Gıda güvenliği için Türkiye’mizde tarımsal üretimin devam edebilmesi için 72 milyon dekarlık alanı da sulamaya açtık.” şeklinde ekledi.

SU KAYNAKLARINA İLİŞKİN UYARILAR

Yumaklı, Türkiye’nin 2100 yılına kadar su kaynaklarının yüzde 25’inin kaybolabileceği öngörüsünde bulunarak, alınan tedbirlerin yetersiz kalması halinde, Türkiye’nin 2030 yılında su stresi çeken ülkelerden su fakiri ülkelere geçebileceği uyarısını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğündeki su verimliliği seferberliği ile dünyaya örnek olmayı hedeflediklerini aktardı. Kayıp kaçak oranlarının azaltılması gerektiğini belirten Yumaklı, “Yani sisteme verdiğiniz 100 birimlik suyun çeşmelerden de 100 birim olarak akmasını sağlamak gerekir.” dedi.

BELEDİYELERE DAVET

Bakan Yumaklı, içme suyu yönetimi için işletme planlarının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, bu planlara uyulması gerektiğini vurguladı. “Buradan bütün belediyelerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Bunu göz ardı edemeyiz, yok sayamayız, önemsiz göremeyiz.” diyen Yumaklı, bu konunun hayati olduğunu belirtti. Ayrıca, “Algıyı yönetmeyin, suyunuzu yönetin.” tavsiyesinde bulundu. Eğer belediyelerin yatırım ihtiyaçları, ölçeklerinin üzerinde olursa Devlet Su İşleri ile sözleşme yaparak destek alabileceklerini de sözlerine ekledi.

Çorum’daki programa Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı.