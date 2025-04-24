Bakanlık Açıklama Yaptı: Sınav Tarihi Değişmeyecek

DEPREM SONRASI SINAV TARİHİ AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul’da dün gerçekleşen depremlerle ilgili olarak “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın gününde herhangi bir değişiklik yapılmadığını, sınavın planladığı şekilde 27 Nisan Pazar günü yapılacağını” duyurdu. Bakanlık, sınav tarihine dair yazılı bir açıklama yayımladı.

BU GÜNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Gerçekleşen depremler sonrasında sınav tarihinin değiştirilmediği belirtildi. Açıklamada, “Bilindiği üzere 23 Nisan 2025 tarihinde, merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan bir deprem meydana gelmiştir. Yaşanan gelişmeler sonrasında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür” ifadesine yer verildi.

SINAV UYGULAMA TAKVİMİ’NE GÖRE

Ayrıca, “Millî Eğitim Bakanlığı 2025 Yılı Sınav Uygulama Takvimi’nde daha önceden belirtildiği gibi ‘İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS 2025)’ 27 Nisan 2025 Pazar günü planlandığı şekilde gerçekleştirilecektir” denildi.