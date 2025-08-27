Bakanlık Deniz Şortunu Yasakladı

GÜVENLİK UYARISI YAYIMLANDI

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) vasıtasıyla bir güvenlik uyarısı yayımladı. Nos Studi’s markasına ait olan Collection Çocuk Deniz Şortu için toplatma kararı alındı. Bakanlık, şortun büzme iplerinin giysiye düzgün şekilde tutturulmadığını ve bu durumun çocuklar için yaralanma riski taşıdığını duyurdu.

ÜRÜN PİYASADAN ÇEKİLDİ

Risk faktörü nedeniyle ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve halihazırdaki stokların raflardan kaldırılması istendi. Uzmanlar, ebeveynlerin satın aldıkları ürünlerin güvenlik detaylarını kontrol etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.