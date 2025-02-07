More
Gündem

Bakanlık: Hastane Bahçelerinde Hayvan Tedbiri

bakanlik-hastane-bahcelerinde-hayvan-tedbiri

SAĞLIK BAKANLIĞI HAREKETE GEÇİYOR

Sağlık Bakanlığı, son zamanlarda sağlık tesislerinin girişleri ve bahçelerinde sahipsiz hayvanların bulunmasından kaynaklanan şikayetler üzerine bir adım atıyor. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 81 ile bir yazı göndererek bu soruna çözüm arayışında.

SAHİPSİZ HAYVANLARLA İLGİLİ TEDBİRLER ALINIYOR

Gönderilen yazıda halk sağlığına dikkat çekiliyor ve sağlık yerleşkelerinde, özellikle köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanlarla ilgili gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, sağlık kuruluşları içerisine girmiş sahipsiz hayvanların dışarı çıkarılması için yerel yönetimlerle iş birliği yapılması isteniyor.

TEDBİRLER BAŞLATILIYOR

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Sağlık Kuruluşlarında Sahipsiz Hayvanlarla İlgili Alınması Gereken Tedbirler” adlı yazı, 81 il valiliğine, 81 il sağlık müdürlüğüne ve 81 il tarım ve orman müdürlüğüne ulaştı. Bu gelişme, sağlık tesislerinde sahipsiz hayvanlarla ilgili yaşanan sorunların çözümü için atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Manşet

Türkiye Tenis Federasyonu’ndan Çalıştay Sonuç Raporu

Türkiye Tenis Federasyonu, Davis Cup'taki başarılı zaferle Dünya Grubu 1'e yükselen erkekler Tenis Milli Takımı'nın ardından, Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenen "Türkiye Tenis Hamlesi" çalıştayının sonuç raporunu duyurdu.
Gündem

Kar Yağışı İstanbul Trafiğini Kilitledi

İstanbul'da yoğun kar yağışı, trafik aksaklıklarına yol açtı; köprülerde kuyruklar oluştu ve kazalar yaşandı. Meteoroloji, karın devam edeceğini bildirdi, sürücüler uyarıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.