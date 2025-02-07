Bakanlık: Hastane Bahçelerinde Hayvan Tedbiri

SAĞLIK BAKANLIĞI HAREKETE GEÇİYOR

Sağlık Bakanlığı, son zamanlarda sağlık tesislerinin girişleri ve bahçelerinde sahipsiz hayvanların bulunmasından kaynaklanan şikayetler üzerine bir adım atıyor. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 81 ile bir yazı göndererek bu soruna çözüm arayışında.

SAHİPSİZ HAYVANLARLA İLGİLİ TEDBİRLER ALINIYOR

Gönderilen yazıda halk sağlığına dikkat çekiliyor ve sağlık yerleşkelerinde, özellikle köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanlarla ilgili gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, sağlık kuruluşları içerisine girmiş sahipsiz hayvanların dışarı çıkarılması için yerel yönetimlerle iş birliği yapılması isteniyor.

TEDBİRLER BAŞLATILIYOR

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Sağlık Kuruluşlarında Sahipsiz Hayvanlarla İlgili Alınması Gereken Tedbirler” adlı yazı, 81 il valiliğine, 81 il sağlık müdürlüğüne ve 81 il tarım ve orman müdürlüğüne ulaştı. Bu gelişme, sağlık tesislerinde sahipsiz hayvanlarla ilgili yaşanan sorunların çözümü için atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.