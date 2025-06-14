Bakanlık, Hileli Süreçte Cezalar Başlattı

TAPU İŞLEMLERİNE YENİ DENETİM SÜRECİ

Tapu işlemlerinde yaşanan usulsüzlüklerin önüne geçmek için Bakanlık, gerçek satış fiyatlarını gizleyenleri incelemeye aldı. Tapuda düşük bedel göstererek vergi yükümlülüğünden kaçmaya çalışan alıcı ve satıcılar için denetim süreçleri başlatıldı. Yazılımlar aracılığıyla gerçekleştirilen taramalarda, düşük beyanlar tek tek ortaya çıkartılıyor.

PİYASA DEĞERİ İLE BEYAN FARKLARI

Özellikle büyük şehirlerde, tapu işlemlerinde beyan edilen satış bedelleri ile piyasa değerleri arasındaki farklar gözle görülür boyutlara ulaştı. Bu farklar, kamu zararına yol açarken, Bakanlık son 5 yıla ait yüz binlerce taşınmaz satışını incelemeye aldı. Denetimlerin ardından, eksik ödenen vergi tutarları ve bunlara ek olarak faizlerle birlikte tahsilat süreçleri başlayacak.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, düşük satış bedeli beyan edenlere resmi yazılı tebligatlar gönderilmeye başlandı. Satışa taraf olan kişiler ifadeye çağrılıyor. Tapu müdürlüklerinde yapılan beyanlar, o bölgedeki ortalama konut fiyatları ile karşılaştırılıyor. Şüpheli işlemlerde cezai süreç hızla ilerliyor.

TAPU HARÇLARI ÜZERİNE DÜZENLEME

Mevzuat gereği, tapu harcı satış bedelinin %4’ü oranında hesaplanıyor ve bu tutar, hem alıcı hem de satıcı tarafından eşit şekilde ödenmesi gerekiyor. Ancak birçok işlemde, satış bedeli düşük gösterilip tek taraflı ödeme yapılmasıyla haksız kazanç sağlanıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, bu tür usulsüzlüklerin sadece vergi cezası değil, aynı zamanda idari yaptırımlarla da sonuçlanacağını belirtiyor.

e-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMA İMKANI

Vatandaşlar, önceki taşınmaz işlemlerine dair detaylara e-Devlet sistemi üzerinden ulaşabiliyor. Bakanlık, ilerleyen dönemlerde cezai işlemlerle karşılaşmamak için taraflara tapu işlemlerinde gerçek bedeli beyan etmeleri uyarısını yineledi. Gerçek satış bedelini gizleyerek devlete eksik vergi ödenmesine neden olanlar için ciddi yaptırımlar bekleniyor. Hem alıcı hem de satıcının sorumlu tutulduğu bu süreçte, Bakanlık usulsüzlüklere karşı kararlı tutumunu koruyor. Yüksek para cezaları ve faiz yüküyle karşılaşmamak adına vatandaşların tapu işlemlerinde dürüst beyanlarda bulunması büyük önem taşıyor.