Bakanlık, Öneriye Onay Vermedi!

ÖNLÜK VE FORMAYA EK AYAKKABI DEĞERLENDİRMESİ

İlkokullarda önlük ve ortaöğretimde forma uygulaması başlamasına rağmen, ayakkabılar için kesin bir karar alınmamıştı. Ancak, yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2026-2027 öğretim döneminde siyah renkli ayakkabı giyeceğine dair çıkan haberlere, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri açıklık getirdi. Bakanlık Basın Müşaviri Yılmaz Güney, “Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok” ifadelerine yer verdi. Peki, bu konu nasıl gündeme geldi?

KONU HAKKINDA RAPOR SUNULDU

Konuyu gündeme getiren Türkiye Ayakkabıcılar Sanayicileri Derneği (TASD) yöneticileri oldu. Dernek, öğrenci ayakkabılarıyla ilgili hazırladığı raporu Milli Eğitim Bakanlığı’nda yapılan bir toplantı sonrasında yetkililere sundu. Rapor, “Deri ve kösele tabanlı okul ayakkabılarının çocuk gelişimine olumlu katkıları” konusunu içeriyordu, ancak dernek yönetimi olumlu bir yanıt alamadı. TASD, deri ve kösele tabanlı ayakkabı önerisini getirirken, sahte ayakkabı pazarının büyümesini de gerekçe olarak sundu. Buna göre, sahte veya çakma ayakkabı pazarı son 10 yılda 20 milyondan 200 milyon çifte çıktı.

SPOR AYAKKABI PAZARI BÜYÜYOR

Derneğe göre, bu pazarın büyümesinde en büyük etkenlerden biri, okullardaki serbest kıyafet uygulamasının etkisi oldu. Derneğin verilerine göre, “global spor ayakkabısının payı toplam ayakkabı ithalatının yüzde 55’ine ulaştı.” Beş yıl önce 25 milyon çift global markalı ayakkabı ithalatı yapılırken bu sayı 76 milyona ulaştı. Derneğin bu isteğiyle, genel olarak spor ayakkabıları tercih eden öğrenci kitlesine hitap ettiği anlaşılıyor. Ancak, derneğin kabul ettireceği deri ve kösele tabanlı ayakkabının, okul dışında spor ayakkabı giyen gençlerin tercihlerini engelleyip engellemeyeceği belirsizliğini koruyor.

SAAHTE AYAKKABILAR VE SAĞLIK

Dernek, sahte spor ayakkabıların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini de savunarak, “Spor ayakkabıları özellikle çakmaları çocukların ayak gelişimini olumsuz etkiliyor. Yumuşak tabanlı olan bu ayakkabılar, taban düzlüğünden, içe ve dışa basmaya kadar birçok konuda sağlık sorunlarına yol açıyor.” tezini öne çıkarıyor. TASD Başkanı Berke İçten, “Okullarda ayakkabı kuralının olmaması, öğrenciler arasında marka yarışına neden olup, bu durum hem çocuklar hem de velileri zor duruma sokuyor” açıklamasında bulundu. İçten ayrıca, “Çocukların gelişimi için en uygun ayakkabı modeli, yeni yayımlanacak tebliğde yer alacak.” dedi.

BAKANLIK ÖNERİYE SOĞUK BAKIYOR

Tüm bu açıklamalara rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin bu görüşmelere olumlu bakmadıkları belirtiliyor. Bakanlık Basın Müşaviri Yılmaz Güney, “Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok” dedi.

18 MİLYON ÖĞRENCİ PAZARI

Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde toplam 18 milyon 710 bin 265 öğrenci örgün eğitim alıyor. Bu öğrencilerden 9 milyon 600 bin 891’i erkek, 9 milyon 109 bin 374’ü kız. Resmî okullarda eğitim alanların 8 milyon 101 bin 129’u erkek, 7 milyon 748 bin 142’si kız öğrencilerden oluşuyor. Özel okullarda 883 bin 476 erkek, 747 bin 716 kız öğrenci eğitim alırken, açık öğretimde kayıtlı aktif öğrencilerin 616 bin 286’sı erkek, 613 bin 516’sı ise kız öğrencilerden oluşuyor.