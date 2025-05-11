Bakanlık, Oyuncağı Topluyor Ve İlan Ediyor

TİCARET BAKANLIĞI GÜVENSİZ ÜRÜN İLANINA DEVAM EDİYOR

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti sağlayan yetkili kuruluşlarca belirlenen güvensiz ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye hızla devam ediyor. Yapılan denetimlerin sonucunda Bakanlık, belirli bir oyuncağın kullanımının sağlıksız olduğunu tespit etti. Bu durum üzerine, söz konusu ürünün yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.

ŞİMŞEK MCQUEEN’İN İKONİK HİKAYESİ

Pixar’ın 2006 yılında vizyona soktuğu “Arabalar” (Cars) filmiyle tanınan Şimşek McQueen, animasyon evreninin en hatırlanan karakterlerinin başında geliyor. Montgomery “Şimşek” McQueen, kariyerine kibirli bir çaylak olarak adım atıyor fakat zaman geçtikçe dostluk ve alçakgönüllülük gibi değerleri öğrenerek izleyicilerin kalbinde özel bir yere sahip oluyor.

TASARIMININ TEMELLERİ

Şimşek McQueen’in tasarımı, NASCAR yarış araçlarından esinlenerek oluşturuldu. Bunun yanı sıra, Mazda Miata ve Dodge Viper gibi spor otomobillerinden de ilham alındı. Bu tasarım kombinasyonu, ona hem klasik hem de modern bir görünüm kazandırıyor.

Karakter, Amerikalı aktör Owen Wilson tarafından seslendiriliyor. McQueen’in ismi ise, Pixar animatörü Glenn McQueen’in 2002’deki ölümünden sonra ona bir saygı duruşu olarak verildi.

YARIŞ DÜNYASINDAKİ YERİ

Şimşek McQueen, Piston Kupası’nda yarışan bir profesyonel yarış arabası olarak dikkat çekiyor. İlk filmde Piston Kupası’nı kazanma maksadıyla yola çıkıyor, ancak yolculuğu boyunca Radyatör Kasabası’nda kaybolarak yeni arkadaşlıklar kuruyor ve kişisel gelişim gösteriyor.

POPÜLER KÜLTÜREL ETKİSİ

“Ka-chow!” ve “Ben hızım!” gibi unutulmaz replikleriyle hatırlanan Şimşek McQueen, hem çocuklar hem de yetişkinler arasında büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Oyuncakları, giyim ürünleri ve çeşitli aksesuarları ile dünya genelinde popülerliğini sürdürüyor.