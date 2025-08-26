Bakanlık, Şortu Yasakladı: Tehlike Var

Gündem

GÜVENSİZ ÜRÜN UYARISI

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yeni bir güvenlik uyarısı yayımladı. Nos Studi’s markasına ait olan Collection Çocuk Deniz Şortu için toplatma kararı alınmış durumda. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şortun büzme iplerinin giysiye uygun bir şekilde tutturulmadığı ve bu durumun çocuklar açısından yaralanma riski oluşturduğu ifade ediliyor.

PİYASADAN ÇEKİLİYOR

Risk faktörü nedeniyle bahsi geçen ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve mevcut stokların raflardan kaldırılması için talimat verildi. Uzmanlar, ebeveynlere satın aldıkları ürünlerin güvenlik detaylarını mutlaka kontrol etmeleri gerektiği konusunda uyarılar yapıyor.

