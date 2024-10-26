“Bakanlıktan 29 Ekim Genelgesi”

GENELGE GÖNDERİLDİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” konulu genelge tüm 81 ile göndermiştir. Genelgede, milli birlik ve beraberlik vurgusu öne çıkıyor. Cumhuriyet’in 101. yılına girerken Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, milletin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesini yüceltmek, milli birlik ve beraberliği güçlendiren değerleri her zamankinden daha güçlü ve daha derin bir bağlılıkla aktarma gerekliliğine dikkat çekilmiştir.

TÜRKİYE YÜZYILI AMAÇLARI

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin hedefi, milli ruh ve manevi değerlere sahip, toplumuna hizmet eden, tarihine saygı gösteren, bayrağına ve milletine bağlı bireyler yetiştirmek olarak belirtilmiştir. Genelgede, “Çok zor şartlarda kazanılan bağımsızlığımızın nişanesi, milletimizin iradesinin tescili, vatanseverliğimizin ilhamı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan kahramanlarımızın mirası ve emaneti olan Cumhuriyet’imizin ilan edildiği 29 Ekim gününü, birlik, beraberlik duygusuyla kenetlenerek kutlamak hepimizin ödevidir.” ifadeleri yer almıştır.