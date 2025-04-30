Bakır Tavalar, Nostaljinin Değeri!

BAKIR TAVALARIN YENİ YERİ KOLLEKSİYONCULUK

Bir dönem her mutfakta yer alan ve yemeklerin lezzet sırrı olarak bilinen bakır tavalar, şu anda koleksiyoncuların ve nostalji tutkunlarının ilgisini çekiyor. Daha önce günlük kullanım için vazgeçilmez olan bu eşyalar, günümüzde çevrimiçi satış platformlarında aşırı yüksek fiyatlarla satılıyor. Eskiden basit bir pişirme aracı olarak görülen bakır tavalar, günümüzde adeta antika değeri taşımaya başladı. El işçiliğiyle üretilen bu nostaljik ürünler, zamanla kararan yüzeyleri sayesinde bile cazibesini artırıyor. Koleksiyonerler arasında yoğun bir ilgiyle karşılaşan bu tavalar, bazı orijinal ve iyi korunmuş modelleriyle binlerce liraya alıcı bulabiliyor. Hatta bazı bakır tavaların kilosu, günümüzdeki altın fiyatlarıyla rekabete girebiliyor.

YÜKSEK FİYATLAR ZİRVESİ

Fiyatı altın fiyatlarıyla yarışan bakır tavalar, online satış platformlarında dikkatleri çekiyor. Özellikle el işçiliğiyle yapılan ve yılların izlerini taşıyan bakır tavalar, internette 3000 lira ile 3500 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Antika değeri taşıyan veya ustalıkla yapılmış özgün modellerin fiyatları ise bu aralığı aşabiliyor. Nostalji tutkunlarının yakından takip ettiği bu bakır tencere ve tavalar, geçmişte pazarlarında birkaç liraya satılıyor olsa da günümüzde hem ekonomik bir değer hem de kültürel bir miras olma özelliği taşıyor.