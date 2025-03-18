Bakırhan’dan Bakan Tunç’a Sert Yanıt

TBMM GRUP TOPLANTISINDA ÇARPICI AÇIKLAMALAR YAPILDI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Grup Toplantısı’nda gündemi ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un “Umut hakkı mevzuatımızda yok” ifadelerine sert bir tepki gösteren Bakırhan, Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısını, Suriye’deki HTŞ-SDG anlaşmasını ve geçici anayasa konusunu ele aldı. Bakırhan, Bakan Tunç’a “Sürecin neresindesiniz?” diye sorarak iktidarı netlik sağlamaya davet etti.

ÖCALAN’IN ÇAĞRISI, İKTİDARA YENİ BİR FIRSAT SUNUYOR

Bakırhan, Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma ve fesih çağrısını değerlendirirken, “Ankara bu çağrıyı iyi okumalı. Milyonların desteği, Türkiye’nin demokratikleşmesini getirecek” dedi. Öcalan’ın cesaretle ilk adımı attığını belirten Bakırhan, “Şimdi sıra iktidarda. Güvenli bir ortam sağlayın, kongre mekanizmasını oluşturun” çağrısında bulundu. Ayrıca, PKK’nın olumlu yanıt verme durumunu hatırlatarak, sürecin barışla sonuçlanması gerektiğini vurguladı.

DEMOKRATİK SURİYE İÇİN FIRSAT DOĞDU

Suriye’deki HTŞ ile SDG arasındaki anlaşmayı olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Bakırhan, “Halkların statülerinin tanındığı, demokratik ve eşit bir Suriye için fırsat doğdu. Bu Türkiye’deki barış sürecine de damga vurdu” şeklinde konuştu. Fakat geçici anayasayı eleştirerek, “15 günde hazırlanan bu tekçi anayasa, barışı zedeler. Kürtler, Aleviler, Süryaniler nerede yer bulacak?” sorusunu yöneltti.

UMUT HAKKI KONUSUNDA CİDDİ ELEŞTİRİLER YAPILDI

Bakan Tunç’un “Umut hakkı mevzuatımızda yok” açıklamasına sert bir şekilde yanıt veren Bakırhan, “Uluslararası mahkemeler ve AİHM kararları var, bu mesele bakanı aşar. Umut hakkı evrensel bir haktır” dedi. Bakırhan, “Çözüm ve barış olacaksa umut hakkı da olmalı. İnsanlar sonsuza kadar cezaevinde mi kalacak?” diye sordu. Ayrıca, Bakırhan, Öcalan ile Newroz öncesi görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptıklarını belirtti ve “Gidilmesi ve mesaj getirilmesi sürece katkı sunar” dedi. Tunç’un “İmralı’da tecrit yok” açıklamasına karşılık, “4 yıldır avukatlarıyla, ailesiyle mi görüştü? Ayıptır!” ifadesini kullandı.

GEÇİCİ ANAYASA RİSKİ VE ELEŞTİRLER

Bakırhan, Suriye’deki geçici anayasayı “mezhepçi ve tekçi” olarak tanımladı. “Bu anayasa, ülkeyi karanlık bir döneme sürükleyebilir. 15 günde hazırlanan bir metin kapsayıcı olabilir mi?” sorusunu yönelten Bakırhan, Erdoğan’ın anlaşmaya pozitif yaklaşımını hatırlatarak, “İmza kurarken bu tekçilik niye?” diye ekledi.