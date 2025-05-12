Bakırhan: Pazarlık Söz Konusu Değil

DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, katıldığı televizyon programında PKK’nın 12. Kongresi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakırhan, kongre kararlarının birkaç gün içinde kamuoyuna duyurulacağını belirtirken, sürecin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü ve hiçbir pazarlığın yapılmadığını ifade etti. Özellikle İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği dört saatlik görüşmeden de bahsederek, sürecin Türkiye’nin vicdanı tarafından yönetileceğini dile getirdi.

PANELDEKİ PAZARLIK İDDİALARINA YANIT VERDİ

Bakırhan, “Kimi yerlerde tartışıldığı gibi öyle arka kapılar arkasında bir pazarlık söz konusu değil. Bizzat ben kendim İmralı Adası’na gittim.” diyerek, pazarlık iddialarına net bir yanıt verdi. PKK’nın 12. Kongresi 5-7 Mayıs tarihleri arasında toplandı ve bu kongrede alınan kararların yakında açıklanacağı ifade edildi. Bakırhan, bu kongrenin Abdullah Öcalan’ın belirlediği yol haritasına uygun sonuçlar içereceğini düşündüğünü kaydetti. Silah bırakma ve çözüm sürecine yönelik çağrıların da kongrede ele alındığı bilgisi verildi.

SÜRECİN ŞEFFAFLIĞINA VURGU YAPTI

Sürecin önceki dönemlere nazaran daha açık ve şeffaf şekilde yürütüldüğünü dile getiren Bakırhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sürece katkılarından dolayı teşekkür etti. Kürt hareketinin Türkiye’yi bölmek gibi bir amacı olmadığını ve eşit yurttaşlık temelinde bir sistem önerdiğini vurguladı. Türkiye’nin demokratikleşmesi gerektiğine işaret eden Bakırhan, “Cumhuriyet rejimine karşı değiliz. Ancak cumhuriyetin ikinci yüzyılda demokratikleşmesi gerekiyor. Demokrasiye açık olmalı.” şeklinde konuştu.