Bakırhan: PKK’nın Silah Bırakma Çağrısına Değer Biçiyoruz

DEM PARTİSİ’NİN YENİ DÖNEMİNE DEĞERLENDİRME

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ankara’da düzenlenen Parti Meclisi ve İl Eş Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalar yaptı. Bakırhan, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma ve kendini feshetme çağrısını büyük bir anlam ve kıymetle değerlendirdiklerini ifade etti. Ayrıca, yeni dönemin değişim ve dönüşüm getireceğini belirtti ve “Çatışmaların, savaşların sürdüğü coğrafyamızda şiddetsiz bir sürecin işaret edilmesi kuşkusuz çok değerlidir, kıymetlidir. Değişerek, dönüşerek, sürece uygun eylem etkinlikler yaparak bu sürecin doğru anlaşılması için burada bir tartışma yürüteceğiz.” dedi.

SÜRECİN ÖNEMİ VE DESTEK TALEBİ

Bakırhan, sürecin acıları gidermeye yönelik olduğunu vurgulayarak, bu sürece destek verilmesi gerektiğini ifade etti. “Çağrı boşta kalmamalı, uzatılan el havada kalmamalıdır. Bu çağrıdan sonra hukuki ve siyasi düzenlemeler yapılması kaçınılmazdır. TBMM’ye büyük görev düşüyor. Umarım Meclis de bu konuda bir yol alır. Çağrıya uygun düzenleme yapar.” dedi. Ayrıca, hiç kimsenin süreci heba etme gibi bir lüksü olmadığını belirten Bakırhan, “50 yıldır acılar yaratan, ülkeyi çürüten, çökerten bir sorunun, silahların ve çatışmaların ortadan kalkmasını sağlayacak bu çağrının neyine itiraz edilir bunu anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.