Bakırköy’de 30 Milyon Dolar Nakit Hırsızlığı Gerçekleşti

İstanbul Bakırköy’de bir döviz bürosunun sahibi, 30 milyon dolar (yaklaşık 1 milyar 309 milyon lira) tutarındaki parasının çalındığı ihbarında bulundu. Çuvallar içerisindeki bu nakit, bir ay süreyle otoparktaki araçların içinde muhafaza ediliyordu. Otoparka giren hırsızlar, tüm parayı alarak olay yerinden uzaklaştı. Yıllardır Kapalıçarşı’da döviz bürosu işleten iş yeri sahibinin, bürosunu bir ay önce kapattığı bilgisi edinildi. 30 milyon dolarlık nakit parayı çuvallara yerleştirip, Bakırköy’deki oturduğu siteye naklettiği öğrenildi.

GÜVENLİK SİSTEMİ AŞILDI

Ancak, dört hırsız, yüksek güvenlikli sitenin kapısından araçla içeri girmeyi başardı ve otoparka indiler. İki aracın bagaj camlarını kırarak, içi para dolu çuvalları alıp hızla olay yerinden kaçtılar.

KAMERALAR HERŞEYİ GÖSTERİYOR

30 milyon doların çalınmasına dair güvenlik kameralarına ait görüntüler de ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde, hırsızların kendi araçlarıyla siteye girdiği ve iki otomobildeki parayı kendi araçlarına naklettiği anlar yer alıyor. Hırsızların, yaklaşık 10 dakika içerisinde bagajları kırarak tüm parayı çaldıkları gözlemlendi.

