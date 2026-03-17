Baklavacı Güllüoğlu Gıda Varlıkları Satışa Çıkıyor

TMSF BAKLAVACI GÜLLÜOĞLU’NDAN VARNALIKLARI SATIŞA ÇIKARDI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yönetiminde bulunan Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Dış Ticaret AŞ’ye ait varlıkları bir araya getirerek “Baklavacı Faruk Güllü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” adında bir bütünlük oluşturdu ve bunu satışa sunma kararı aldı.

MUHAMMEN BEDEL 223 MİLYON TL OLDU

TMSF, bu satış için muhammen bedel olarak 223 milyon TL belirledi. İhale tarihinin ise 8 Nisan 2026 olarak belirlendiği bildirildi.

2016’DAN BERİ KAYYIM YÖNETİMİNDE

FETÖ’ye yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen kişi ve şirketlere karşı işlemler başlatılmıştı. Bu süreçte, “terör örgütünün finansmanı”, “terör örgütüne üye olmak” ve “terör örgütü kurmak ve yönetmek” suçlamalarıyla birlikte Baklavacı Güllüoğlu’na 2016 yılında el konulmuştu. TMSF, kayyum olarak yürüttüğü süreçle birlikte ilk adımını atarak, şirketin varlıklarını satışa çıkardı.