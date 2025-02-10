Bal Satın Alırken Etikete Dikkat

BALIN ÖNEMİ VE SAĞLIĞA FAYDALARI

Birçok evde mutfakta en az bir kavanoz bal bulunuyor. Bal, kahvaltılarda, yemeklerde ve tatlılarda kullanıldığı gibi sağlık açısından da birçok fayda sağlıyor. Healthline uzmanları, balın antioksidan bakımından zengin olduğunu ve kan şekeri seviyeleri üzerinde normal şekerden daha olumlu etkiler yarattığını belirtiyor. Bunun yanı sıra, bal diyetinize kolayca eklenebiliyor.

GERÇEK BAL MI SATILIYOR?

Tonic Health uzmanları, süpermarketten bal satın alanları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Etiketleri incelemek, aldığınız ürünün gerçek bal olup olmadığını anlamanızı sağlıyor. Uzmanlar, “Dolabınızdaki bal muhtemelen gerçek değildir. Bu oldukça üzücü çünkü bal, doğal ve sağlıklı bir tatlandırıcıdır” diyor. Bal fiyatlarının arttığı son yıllarda, bazı markalar maliyetleri düşürmek için AB dışı bal ile AB balını karıştırmaya çalışabiliyor. Bu durum, balın glikoz şurubu gibi ucuz dolgu maddeleriyle seyreltilmesi anlamına geliyor. Uzmanlar, süpermarketten bal alırken etiketin arkasındaki köken bilgisini kontrol etmenizi öneriyor.

BAL SAFLIĞINI TEST ETME YOLU

Black Mountain Honey, balın saflığını test etmek için basit bir su testi öneriyor. Bir bardak suya bir kaşık bal ekleyin ve eğer bal hızlıca erirse, bu durumda balın ek nem içerme ihtimali yüksek olur; bu da seyreltilmiş olduğunu gösterir. Saf bal ise, erimeden önce bardağın dibine çökme eğilimindedir.