Balık Fiyatları Yükseldi, Mezgit Değerli

HAVAİ FİŞEKLERLE DENİZE AÇILAN BALIKÇILAR BOŞ DÖNÜYOR

Kentte havai fişeklerle uğurlanan balıkçılar, deniz suyunun sıcaklığı nedeniyle ağların boş kaldığını ifade ediyor. Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Cafer Tunç, bu av sezonunda palamut konusunda bir beklentilerinin olmadığını bildirdi. Balıkçıların bazen torik avladığını aktaran Tunç, “Torik şu anda geçerli bir balık değil. Teknelerin çoğu istirahate çekildi. Bazılarını iskeleye bağladılar. Umutsuzuz ama hamsiye bağlıyor herkes umudunu. Bir sene palamut oluyor, bir sene hamsi oluyor. Bu sene mezgit ve barbun değerliydi, iyiydi. Halen daha çıkmaya da devam ediyor. Tezgahlarımızı, vatandaşlarımızı ve balıkçılarımızı mezgit ve barbun balığı ayakta tutuyor” şeklinde konuştu.

MALİYETLER YÜKSEK, UMUTLAR DÜŞÜK

Tunç, denize açılmanın maliyetinin yüksek olduğunu dile getirerek, “Masraflar çok ağır. Çoğu insan cebinden ekleyerek denize gidiyor. Bu şekilde vatandaş balık yiyemez. Tezgahlarda balık göremez. İnşallah hamsi olur da vatandaşın ve balıkçının yüzü güler” ifadelerini kullandı.

BALIKÇILAR, SULARIN SOĞUMASINI BEKLİYOR

Balıkçı Musa Kara, attıkları ağların boş kaldığını vurgulayarak, “15 gün bekleme sürecimiz var. Suların soğumasını bekliyoruz. Hamsiden çok umudumuz var. Çok hamsi olacağını tahmin ediyoruz. Ama palamuttan şu an bir umudumuz yok” dedi.

BALIK FİYATLARI DÜŞÜK, DURUM ZAYIF

Balık satıcısı Olcay Karabulut, “Geçen sene iyiydik. Ayın 15’inden bugüne kadar gerçekten bol bir balık sezonu geçirmiştik. Bu sene çok zayıf” şeklinde konuştu. Ayrıca tezgahlarda kilogram olarak istavrit 200, mezgit 200, somon 200, barbunya 250, zargana 300, kefal 100 liradan satılıyor.