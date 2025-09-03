Balık Fiyatları Yükseldi, Mezgit Var

HAVAİ FİŞEKLERLE UĞURLANAN BALIKÇILARIN DURUMU

Kentte havai fişek gösterileri ile denize açılan balıkçılar, deniz suyunun sıcaklığı nedeniyle ağlarını boş buluyor. Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Cafer Tunç, bu av sezonunda palamut için herhangi bir beklentilerinin olmadığını belirtiyor. Tunç, balıkçıların nadiren de olsa torik avladığını ifade ederek, “Torik şu anda geçerli bir balık değil. Teknelerin çoğu istirahate çekildi. Bazılarını iskeleye bağladılar. Umutsuzuz ama hamsiye bağlıyor herkes umudunu. Bir sene palamut oluyor, bir sene hamsi oluyor. Bu sene mezgit ve barbun değerliydi, iyiydi. Halen daha çıkmaya da devam ediyor. Tezgahlarımızı, vatandaşlarımızı ve balıkçılarımızı mezgit ve barbun balığı ayakta tutuyor” diyerek durumu özetliyor.

MALİYETLERİN YÜKSEKLİĞİ BALIKÇILARI ZORLUYOR

Balıkçılar için denize açılmanın maliyetinin yüksek olduğuna dikkat çeken Tunç, “Masraflar çok ağır. Çoğu insan cebinden ekleyerek denize gidiyor. Bu şekilde vatandaş balık yiyemez. Tezgahlarda balık göremez. İnşallah hamsi olur da vatandaşın ve balıkçının yüzü güler” şeklinde ifade ediyor düşüncelerini.

SULARIN SOĞUMASI BEKLENİYOR

Balıkçı Musa Kara, akıllarındaki endişeleri dile getirerek, “Attığımız ağlara hiçbir balık takılmıyor. 15 gün bekleme sürecimiz var. Suların soğumasını bekliyoruz. Hamsiden çok umudumuz var. Çok hamsi olacağını tahmin ediyoruz. Ama palamuttan şu an bir umudumuz yok” diyor.

BALIK FİYATLARI

Balık satıcısı Olcay Karabulut da, “Geçen sene iyiydik. Ayın 15’inden bugüne kadar gerçekten bol bir balık sezonu geçirmiştik. Bu sene çok zayıf” açıklamasıyla piyasalardaki durumu dile getiriyor. Tezgahlarda balık fiyatları ise kilogram olarak; istavrit 200, mezgit 200, somon 200, barbunya 250, zargana 300 ve kefal 100 lira olarak belirlenmiş durumda.