Balıkesir’de 28 GÖÇMEN Yakalandı

DÜZENSİZ GÖÇMENLERE GEÇİT YOK

Balıkesir’de il jandarma komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Narlı Mahallesi sahilinde yapılan operasyonda, deniz yoluyla Yunanistan’a geçmeye çalışan bir grup göçmen durduruldu.

Ekipler, yaptıkları müdahalede 28 düzensiz göçmeni yakaladı. Bu göçmenler arasında 10 kişi Somali, 8 kişi Irak, 3 kişi Filistin ve 7 kişi Suriye uyrukluydu. Düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin ardından Bandırma Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.

Elazığ’da 2 Grup Arasında Kavga: 1 Yaralı

Elazığ'da iki grup arasında meydana gelen silahlı çatışmada bir kişi yaralandı. Olayın detayları araştırılıyor.
Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde Kaza

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde freni boşalan iş makinesi yokuştan inerek önce iki araca, ardından bir binanın duvarına çarptı. Olayda, 4 kişi yaralandı.

