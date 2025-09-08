Gündem

Balıkesir’de 28 GÖÇMEN yakalandı

balikesir-de-28-gocmen-yakalandi

DÜZENSİZ GÖÇE GEÇİT YOK

Balıkesir’de düzensiz göç olaylarına karşı önlemler artırılıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı konusundaki mücadelelerini sürdürüyor ve Narlı Mahallesi sahilinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

28 GÖÇMEN YAKALANDI

Deniz yoluyla Yunanistan’a geçmeye çalışan bir grup göçmen durduruldu. Ekipler, bu operasyonda 10’u Somali, 8’i Irak, 3’ü Filistin ve 7’si Suriye uyruklu toplam 28 düzensiz göçmeni yakaladı. İlgili işlemlerinin ardından bu göçmenler, Bandırma Geri Gönderme Merkezi’ne yönlendirildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Şişli’de Yangın Olayı Kontrol Altına Alındı

Şişli'de bir tur otobüsünde yangın çıktı. Olay, anında müdahale ile kontrol altına alındı ve söndürüldü.
Flaş

Trabzonspor, Onana İle Anlaşma Sağladı

Trabzonspor'un, Manchester United'da oynayan Kamerunlu kaleci Andre Onana ile prensipte anlaşmaya ulaştığı bildirildi. Transferle ilgili ayrıntılar ilerleyen günlerde netleşecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.