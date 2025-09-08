Balıkesir’de 28 GÖÇMEN yakalandı

DÜZENSİZ GÖÇE GEÇİT YOK

Balıkesir’de düzensiz göç olaylarına karşı önlemler artırılıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı konusundaki mücadelelerini sürdürüyor ve Narlı Mahallesi sahilinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

28 GÖÇMEN YAKALANDI

Deniz yoluyla Yunanistan’a geçmeye çalışan bir grup göçmen durduruldu. Ekipler, bu operasyonda 10’u Somali, 8’i Irak, 3’ü Filistin ve 7’si Suriye uyruklu toplam 28 düzensiz göçmeni yakaladı. İlgili işlemlerinin ardından bu göçmenler, Bandırma Geri Gönderme Merkezi’ne yönlendirildi.