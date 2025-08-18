Gündem

Balıkesir’de 3 Değişik Deprem Oldu

balikesir-de-3-degisik-deprem-oldu

Balıkesir Sıngırdı’da sarsıntılar devam ediyor.

BALIKESİR’DE DEPREMLER

Balıkesir’de meydana gelen depremler merak uyandırıyor. Kentte gece saatlerinden itibaren toplam üç ayrı sarsıntı gerçekleşti. Bu depremler Sındırgı bölgesinde meydana geldi.

DEPREMLERİN DETAYLARI

Gece 03:14’te 3.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Ardından sabah saat 06:00’da 3.5 büyüklüğünde bir başka sarsıntı daha gerçekleşti. Aynı saatte 3.9 büyüklüğünde üçüncü bir deprem daha meydana geldi. Bu art arda gelen sarsıntılar, bölge halkında tedirginlik oluşturuyor.

