Balıkesir’de 4,2 büyüklüğünde deprem

BALIKESİR’DE ARTÇI DEPREMLER HALKI KORKUTUYOR

Balıkesir, 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından halk artçı sarsıntılarla büyük kaygı yaşıyor. Saat 06.00’da Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde önce 3.5 büyüklüğünde bir deprem ardından 3.9 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, bu depremler sırasıyla 5.25 km ve 5.54 km derinlikte kaydedildi.

4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE YENİ DEPREM MEYDANA GELDİ

Yeni bir gelişme olarak, 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan verilere göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan bu deprem 6.72 kilometre derinlikte gerçekleşti. Bu durum bölgedeki halkı endişelendiriyor.

