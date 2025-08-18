Gündem

Balıkesir’de 4,2 büyüklüğünde deprem

balikesir-de-4-2-buyuklugunde-deprem

Halk Artçı Sarsıntılarla Korku Duyuyor

Balıkesir’de, 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından halk, artçı depremlerle büyük bir korku yaşıyor. Sındırgı ilçesinde sabah saat 06.00’de önce 3.5 büyüklüğünde, ardından 3.9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre, bu depremler sırasıyla 5.25 km ve 5.54 km derinlikte kaydedildi.

Yeni Deprem Bilgisi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı kaydedildi. Bu depremin, 6.72 kilometre derinlikte geliştiği belirlendi.

