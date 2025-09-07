Balıkesir’de 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

DEPREM GERÇEĞİ: SINDIRGI’DA HAREKETLİ GÜNLER

Türkiye, deprem gerçeği ile yüzleşmeye devam ediyor. Son günlerde Balıkesir, sarsıntılarla gündeme geliyor. Sındırgı’da geçtiğimiz haftalarda yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, artçı depremler durmaksızın yaşanıyor. Bugün ise yeni bir depremin meydana geldiği bildirildi.

4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

AFAD, saat 12.35’te merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde bir depremin gerçekleştiğini açıkladı. Depremin derinliği 7,72 km olarak tanımlandı. Organizasyonun yaptığı açıklamada, “Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde, saat 12.35’te 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip etmekteyiz.” ifadeleri yer aldı.

İSTANBUL VE BURSA’DA HİSSEDİLDİ

Balıkesir’deki sarsıntı, başta İstanbul ve Bursa olmak üzere İzmir’den de hissedildi. Bu durum, bölgedeki vatandaşlar arasında endişe yarattı ve gelişmelerin yakından takip edildiği öğrenildi.