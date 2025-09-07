Balıkesir’de 4.9 büyüklüğünde deprem

DEPREMLER DEVAM EDİYOR

Türkiye, deprem gerçeğini hatırlamaya devam ediyor. Balıkesir, art arda meydana gelen sarsıntılar ile gündemdeki yerini koruyor. Sındırgı’da geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından sürekli artçı depremler yaşanıyor. Bugün, yeni bir sarsıntı daha meydana geldi.

4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD, saat 12.35’te merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 4.9 büyüklüğündeki depremin meydana geldiğini bildirdi. Bu depremin derinliği 7,72 kilometre olarak kaydedildi. AFAD, yaptığı açıklamada, “Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde, saat 12.35’te 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip etmekteyiz” ifadelerine yer verdi.

İSTANBUL’DA HİSSEDİLDİ

Balıkesir’de gerçekleşen deprem, İstanbul ve Bursa başta olmak üzere İzmir’den de hissedildi. Depremin etkisi, bu illerde de hissedilirken, halk arasında endişe yarattı.