Balıkesir'de Amonyum Nitrat Yüklü Tanker Devrildi

KAZA YERİ VE OLAYIN SEBEPLERİ

Kaza, Savaştepe-Balıkesir karayolunda, Kocabıyıklar Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Kadir Kaçaner’in kullandığı 42 DIJ 94 plakalı amonyum nitrat yüklü tanker, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İLK MÜDAHALE VE TEDBİRLER

Kaza ihbarının ardından olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi. Yaralanan şoför Kaçaner, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Savaştepe Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Patlama riskine karşı, çevre halkı kaza alanından uzaklaştırılırken, Balıkesir-Savaştepe karayolu güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı.

