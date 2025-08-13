Gündem

Balıkesir’de Binanın Sahibi Tutuklandı

balikesir-de-binanin-sahibi-tutuklandi

BALIKESİR DEPREMİYLE İLGİLİ GELİŞMELER

10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde 4 katlı bir bina çökmüş ve enkaz altında kalan 81 yaşındaki Nihat Önbaş hayatını kaybetmişti. Yapılan incelemeler tamamlandıktan sonra yıkılan binanın enkazı kaldırıldı ve bu süreçle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

TUTUKLAMA KARARI ALINDI

Yıkılan binanın sahibi gözaltına alındı ve hakkında tutuklama kararı çıktı. Öte yandan, bina müteahhidi ise konutu terk etmeme tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

ÖNEMLİ

Flaş

“Mayıs Sonrası Başka Bir Ekonomik Faz”

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, yıl sonunda enflasyonun %29'a düşmesini ve politika faizinin %35 civarında olmasını öngördüklerini belirtti. 2026'da ekonomik normalleşme bekliyor.
Gündem

Spotify Açıklama Yaptı, İnceleme Devam Ediyor

Spotify Türkiye, editörlerine yönelik soruşturma açıldığına dair çıkan haberleri kesin bir dille reddetti ve iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.