Balıkesir’de Binanın Sahibi Tutuklandı

BALIKESİR DEPREMİYLE İLGİLİ GELİŞMELER

10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde 4 katlı bir bina çökmüş ve enkaz altında kalan 81 yaşındaki Nihat Önbaş hayatını kaybetmişti. Yapılan incelemeler tamamlandıktan sonra yıkılan binanın enkazı kaldırıldı ve bu süreçle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

TUTUKLAMA KARARI ALINDI

Yıkılan binanın sahibi gözaltına alındı ve hakkında tutuklama kararı çıktı. Öte yandan, bina müteahhidi ise konutu terk etmeme tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.