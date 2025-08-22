Balıkesir’de Deprem Oldu! AFAD Duyurdu

DEPREMİN MERKEZİ VE BÜYÜKLÜĞÜ

Balıkesir’de bir deprem meydana geldi. İzmir, Manisa ve civar illerde de hissedilen bu deprem, bazı vatandaşlarda büyük bir panik yarattı. AFAD, depremin merkez üssünün Balıkesir Sındırgı olduğunu ve büyüklüğünün 4.3 olduğunu açıkladı.

PANİK VE TEPKİLER

Yaşanan sarsıntı sonrası, halk arasında endişe ve panik dalgaları oluştu. Hemen ardından sosyal medya üzerinden yaşanan gelişmelerle ilgili paylaşımlar yoğunlaştı. İnsanlar, bu durumu aktif bir şekilde tartışarak duydukları korkuları ifade etti.