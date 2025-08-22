Gündem

Balıkesir’de Deprem Oldu! AFAD Duyurdu

balikesir-de-deprem-oldu-afad-duyurdu

DEPREMİN MERKEZİ VE BÜYÜKLÜĞÜ

Balıkesir’de bir deprem meydana geldi. İzmir, Manisa ve civar illerde de hissedilen bu deprem, bazı vatandaşlarda büyük bir panik yarattı. AFAD, depremin merkez üssünün Balıkesir Sındırgı olduğunu ve büyüklüğünün 4.3 olduğunu açıkladı.

PANİK VE TEPKİLER

Yaşanan sarsıntı sonrası, halk arasında endişe ve panik dalgaları oluştu. Hemen ardından sosyal medya üzerinden yaşanan gelişmelerle ilgili paylaşımlar yoğunlaştı. İnsanlar, bu durumu aktif bir şekilde tartışarak duydukları korkuları ifade etti.

ÖNEMLİ

Gündem

Dışişleri Bakanı Veldkamp İstifa Etti

Hollanda'da geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, İsrail'e yönelik ek yaptırımların koalisyon ortakları tarafından engellenmesi sonrası istifa etti. Devamında sekiz NSC bakanı da görevden ayrıldığını açıkladı.
Gündem

KKM Hesaplarına İşlem Yapılmayacak!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 23 Ağustos 2025 tarihinden itibaren Kur Korumalı Mevduat hesaplarında yeni açılış ve yenileme işlemlerini durdurma kararı aldı. YUVAM hesapları ise bu düzenlemeden muaf.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.