“Balıkesir’de Depremler Gerçekleşti!”

DEPREM BİLGİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sağladığı verilere göre, saat 21.58’de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşiyor. Bu sarsıntı çevre illerde de hissediliyor. Depremin hemen ardından, saat 22.00’da 4,2 büyüklüğünde bir başka sarsıntı kaydediliyor. Saat 22.14’te, 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geliyor.

AFAD’DAN AÇIKLAMALAR

AFAD’ın resmi sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, “Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 21.58 ve 22.00’de meydana gelen 4.8 ve 4.2 büyüklüğündeki depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam ediyor. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.” deniliyor.

BAKAN YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada saha taramalarına başlandığını belirtiyor. Yerlikaya, “Balıkesir Sındırgı’da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeler takip ediliyor.” ifadelerini kullanıyor.

VALİ USTAOĞLU’NDAN AÇIKLAMALAR

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, “Sındırgı ilçemizde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.” diyerek durumu aktarıyor.

ÖNCEKİ DEPREMLER

10 Ağustos’ta, merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana gelmişti. Bu tarihin ardından, bölgede zaman zaman artçı depremler yaşanıyor.