Balıkesir’de Göçmen Botu Çarpışı

SAHİL GÜVENLİK OPERASYONU DÜZENLENDİ

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı tarafından düzensiz göçle mücadele amacıyla bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sırasında, içinde 1 göçmen kaçakçısı organizatör ile 34 düzensiz göçmenin bulunduğu fiber karinalı yüksek süratli bot, Ayvalık Badavut açıklarında Sahil Güvenlik botuna çarptı.

BEŞ DÜZENSİZ GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın ardından denize düşen düzensiz göçmenlerden 5’i hayatını kaybetti, 1 göçmen ise ağır yaralı bir şekilde hastaneye sevk edildi.

BİR KİŞİ KAYIP

Kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmenin bulunması için arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili olarak Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tahkikat başlatıldığı öğrenildi.