Balıkesir’de Pazarcı Silahla Vuruldu

OLAYIN BAŞLANGICI

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde yer alan Gümüşçeşme Mahallesi’nde, aralarında daha önceden husumet bulunan pazarcılar H.B. ile C.K. arasında bir tartışma meydana geldi.

KAVGA VE YARALAMA

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında C.K., H.B.’ye silah ile saldırarak göğsünden yaraladı.

SAĞLIK DURUMU VE YAKALAMA

Olayın ardından hızlıca olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, H.B.’yi Balıkesir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen H.B., hayatını kaybetti. Olayda kaçan C.K., polis ekiplerinin takibi sonucunda Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yakalandı.