Balıkesir’de PKK/KCK Operasyonu Gerçekleşti

BALIKESİR’DE PKK/KCK OPERASYONU

Balıkesir’de, terör örgütü PKK/KCK’ya karşı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesi ve deşifre edilmesi amacıyla yaptığı araştırmalar sonucunda, örgüt içerisinde aktif rol alan 3 zanlıya yönelik operasyon gerçekleştirildi.

ŞÜPHELİLERİN GÖZALTINA ALINMASI

Düzenlenen operasyon kapsamında, belirtilen 3 zanlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Terör örgütünün propagandasını yaptığı da belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.