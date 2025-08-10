Gündem

Balıkesir’deki Depremde Amca Hayatını Kaybetti

balikesir-deki-depremde-amca-hayatini-kaybetti

DEPREM SONRASI YIKIM VE KURTARMA ÇALIŞMALARI

Balıkesir’de meydana gelen peş peşe depremler, pek çok ilde yoğun bir şekilde hissedildi. Özellikle Sındırgı ilçesinde yaşanan deprem sonrası, bölgedeki çok sayıda bina yıkıldı. Enkaz altında kalan vatandaşlardan sadece birinin durumu ağır seyrederken, diğerleri sağ salim kurtarıldı. Fakat bir vatandaş maalesef hayata gözlerini yumdu.

BİRLİKTE DÜŞÜNÜLEN KAYIP

Hayatını kaybeden kişinin, ünlü oyuncu Eylül Tumbar’ın amcası olduğu öğrenildi. Tumbar, sosyal medya hesapları üzerinden amcasının kaybını duyurarak durumu takipçileriyle paylaştı. “Amcamı kurtaramamışlar, başımız sağolsun. Yine de yardımcı olmaya çalışan herkese, teşekkür ederim” şeklinde bir mesaj paylaşarak, acısını ifade etti.

ÖNEMLİ

Gündem

Epözdemir: “İngiltere’ye Kaçarken Yakalanmadım”

İstanbul'da gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir, sosyal medya aracılığıyla İngiltere'ye kaçış iddialarını reddederek, seyahatinin oğlunun dil okulu için olduğunu açıkladı.
Gündem

Prof. Dr. Sözbilir: Hasarlı Binalara Girmeyin

Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, zarar gören binalara giriş yapılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.