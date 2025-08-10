Balıkesir’deki Depremde Amca Hayatını Kaybetti

DEPREM SONRASI YIKIM VE KURTARMA ÇALIŞMALARI

Balıkesir’de meydana gelen peş peşe depremler, pek çok ilde yoğun bir şekilde hissedildi. Özellikle Sındırgı ilçesinde yaşanan deprem sonrası, bölgedeki çok sayıda bina yıkıldı. Enkaz altında kalan vatandaşlardan sadece birinin durumu ağır seyrederken, diğerleri sağ salim kurtarıldı. Fakat bir vatandaş maalesef hayata gözlerini yumdu.

BİRLİKTE DÜŞÜNÜLEN KAYIP

Hayatını kaybeden kişinin, ünlü oyuncu Eylül Tumbar’ın amcası olduğu öğrenildi. Tumbar, sosyal medya hesapları üzerinden amcasının kaybını duyurarak durumu takipçileriyle paylaştı. “Amcamı kurtaramamışlar, başımız sağolsun. Yine de yardımcı olmaya çalışan herkese, teşekkür ederim” şeklinde bir mesaj paylaşarak, acısını ifade etti.