Balışeyh’de Başkan Şen’e Saldırı: 2 Ölü

SALDIRI OLAYI VE YARALILAR

Saldırı, ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde gerçekleştirildi. Şüpheli E.Ş, bu alanda Hilmi Şen (50), makam şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42), Koray Kaya (45) ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi silahla yaraladı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kırıkkale’ye sevk edildi. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Hilmi Şen ve şoförü Çelikkol, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıda yaralanan 3 kişinin tedavi süreci devam ediyor. Şüpheli E.Ş, gözaltına alındı. 31 Mart 2024’teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi’nden belediye başkanı olarak seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

VALİDEN AÇIKLAMA

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, hastane önünde düzenlediği basın toplantısında şu bilgileri aktardı: “Kırıkkale’nin, Balışeyh’in başı sağ olsun. Bu sabah saat 10.00 civarı, Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, ekibiyle birlikte şantiye sahasına çalışmaya giderken fail tarafından önleri kesiliyor. Öncelikle bir kavga, ardından silahlı kavgaya dönüşmesi sonucunda 5 yaralıyı hastanemize sevk ettik. Bu yaralılardan Belediye Başkanımız Hilmi Şen ve yanındaki şoförü Mikayil ağır yaralı olarak hastaneye götürüldü, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Balışeyh’imizin ve Kırıkkale’mizin başı sağ olsun. Diğer üç yaralı arkadaşımıza üniversite hastanesinde müdahale ediliyor ve onların hayati tehlikeleri yok. Fail elimizde. İlçe Emniyet Amirliği ekiplerimiz tarafından yakalandı ve suç aleti silahıyla birlikte ele geçirildi. Tüm vatandaşlarımızı itidale davet ediyoruz. Adli tahkikat başlamıştır. Başsavcımızın gözetiminde tüm soruşturmalar yapılacak.”