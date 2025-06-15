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Balkon Çöktü, 3 Ölü, 6 Yaralı

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OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Olay, öğleden sonra Beşiri ilçesinin Atbağı köyünde gerçekleşti. Yel ailesinin 3 katlı evinin 1. katına ek olarak yapılan balkon, fayans çalışması sırasında aniden çöktü.

ÇÖKEN BALKONUN ALTINDA KALANLAR

Bu olay esnasında, aşağıda yemek yiyen 9 kişi çöken balkonun altında kalarak büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.

HAYATINI KAYBEDENLER VE YARALILAR

Yapılan kontrolde Fırat Tarhan (27), Mücahit Toy (18) ve Faris Yel (12) hayatını kaybetti. Ayrıca, yaralılar İ.H.Y. (24), V.K.Y. (15), T.Y. (19), A.V.Y. (12), A.Y. (50) ve Halis isimli Suriye uyruklu kişi, ilk müdahalenin ardından Batman’daki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 3’ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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