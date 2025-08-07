Balon Balığı İçin Destek Artıyor!

ZEHİRLİ BALIK TÜRÜ İÇİN DESTEĞE YÜKSELME

Zehirli balık türlerinin iç sulardan temizlenmesi amacıyla balıkçılardan yardım alınıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, istilacı türler arasında yer alan balon balığı avcılığını teşvik etmek için uygulanan destekleme ödemelerinde bazı değişiklikler yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğe göre, Lagocephalus sceleratus türü balon balığına ödenen destek miktarı artırıldı.

DESTEĞİN MİKTARI ARTIRILDI

En tehlikeli balık türlerinden biri olarak bilinen Lagocephalus sceleratus için balık başına sağlanan destekleme tutarı 25 TL’den 35 TL’ye yükseltildi. Bu tür için toplamda 100 bin adede kadar destek ödemesi yapılacak.

10 TL DESTEK UYGULAMASI DEVAM EDİYOR

Diğer türler (Lagocephalus spadiceus, L. suezensis, L. guentheri, Tylerius spinosissimus, L. lagocephalus, Sphoeroides pachygaster, Torquigener flavimaculosus) için balık başına uygulanmaya devam eden destek ücreti ise 10 TL olarak belirlenmiş. Bu tür için de toplamda 200 bin adede kadar ödeme gerçekleşecek.

BAŞVURULAR SINIRLI OLACAK

Destekleme ödemeleri, yıllık kota ile sınırlı tutulacak. Her yıl aralık ayının son iş günü mesai bitimine kadar başvurular alınacak. Ancak toplam sayı sınıra ulaştığında, alım durdurulacak ve bu durum aynı gün içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulacak. Bu tebliğ 7 Ağustos 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.