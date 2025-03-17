Bank Pozitif’in Yönetimi TMSF’ye Devredildi

BANKPOZİTİF’İN YÖNETİMİ TMSF’YE DEVREDİLDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Bank Pozitif’in yönetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildiğini açıkladı. BDDK’nın yaptığı değerlendirmelerde, “BDDK’nın 17.03.2025 tarihli ve 11176 sayılı Kararı ile; Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin nitelikli ortağı Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Bankanın, Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. mülkiyetinde bulunan %79 oranındaki hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verilmiştir.” denildi.

YASADIŞI BET OPERASYONU VE ADLİ İŞLEMLER

İstanbul merkezli gerçekleştirilen “yasadışı bahis” operasyonu kapsamında, Bankpozitif, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork’un da bulunduğu 29 şüpheli, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak” ve “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet” suçlarıyla bağlantılı olarak toplamda 6 milyar 900 milyon TL değerindeki Flash TV, Bankpozitif, Payfix Ödeme Kuruluşu dahil 23 şirkete el konuldu. Eş zamanlı operasyon sonunda 59 şüpheli tespit edilip, adliyeye sevk edilmek üzere 29 şüphelinin sağlık kontrolü gerçekleştirildi.

ERKAN KORK’UN GÖZALTINA ALINMASI

Flash TV ve Bank Pozitif’in sahibi Erkan Kork, yasadışı bahis örgütü lideri olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kork’un da yer aldığı 59 şüpheliye aynı anda operasyon düzenlerken, operasyon çerçevesinde şüphelilerin toplam malvarlıklarına el konuldu. Şüpheliler, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla karşı karşıya kalıyor. TMSF yönetimine geçen Flash TV’ye kayyum olarak eski Yeni Şafak köşe yazarı ve yayıncı İbrahim Paşalı atandı.

PAYFİX’İN KURULUŞ AMACI TARTIŞMALI

Savcılık iddialarına göre, Erkan Kork, 2014 yılında TroyinBilişim şirketi aracılığıyla finans sektörüyle bağlantı kurdu. Ardından Kork’un yasadışı bahis faaliyetleri yürüttüğü öne sürüldü. Kork’un bahisten elde ettiği gelirlerle Payfix isimli ödeme kuruluşunu kurduğuna dair iddialar gündeme geldi. İddialara göre, Payfix yazılımları üzerinden yasadışı bahis sitelerinin Türkiye’de faaliyet gösterdiği ve şüphelilerin, Payfix altyapısını kullanarak bahis sitelerine para nakli sağladıkları belirlendi. Üçüncü şahıslar adına sahte Payfix hesapları açıldığı tespit edildi.

MASAK VE MERKEZ BANKASI İNCELEMELERİ

MASAK ve Merkez Bankası incelemeleri sonucunda Payfix sisteminde 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi. Bu kümelerin toplamda 211 bin 109 hesaba karşılık geldiği belirlendi.