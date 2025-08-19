Banka Altın Hedefini Artırdı

UBS, DEVAM EDEN ABD MAKROEKONOMİK RİSKLERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURDU

UBS, ABD’deki mevcut makroekonomik riskler ve güçlü yatırım talebi doğrultusunda 2026 yılı sonu için ons başına altın fiyat hedefine 3 bin 600 dolara ulaştığını açıkladı. Banka, özellikle ETF’ler ve merkez bankalarından gelen güçlü alım talepleri ile dolarizasyon karşıtı eğilimlerin altın fiyatlarını daha da yukarı taşıyacağını bekliyor. UBS, Haziran 2026 sonu tahminini 200 dolar artırarak 3 bin 700 dolara yükseltirken, Eylül 2026 sonu için de aynı seviyede yeni bir hedef belirledi.

ALTIN FİYATLARINI DESTEKLEYEN FAKTÖRLER

Banka, ABD’de yaşanan yapışkan enflasyon, trend altı büyüme ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) olası politika gevşetmeleri ile birlikte doların zayıflayacağını öngörüyor. UBS, bu durumun altın fiyatlarını destekleyeceğine dikkat çekti. UBS, “ABD makroekonomik riskleri, Fed’in bağımsızlığına yönelik sorular, mali sürdürülebilirlik endişeleri ve jeopolitik gelişmelerin dolarizasyon karşıtı eğilimleri ve merkezi bankaların daha fazla alımını desteklediğini görüyoruz. Görüşümüze göre, bu faktörler altın fiyatlarını daha da yükseltecektir.” şeklinde değerlendirmede bulundu.

ALTIN TALEP TAHMİNLERİ YÜKSELİYOR

Banka, aynı zamanda tam yıl ETF altın talep tahminini 450 metrik tondan yaklaşık 600 metrik tona çıkardığını ve Dünya Altın Konseyi verilerine göre 2010’dan bu yana 2025’in ilk yarısında en güçlü girişlerin gerçekleştiğini belirtti. UBS, “Merkez bankası alımları güçlü kalmalı, ancak geçen yılki rekor seviyenin biraz altında seyretmeli. Bu nedenle, 2025’te küresel altın talebinin yüzde 3 artışla 4.760 metrik tona ulaşmasını bekliyoruz ki bu, 2011’den bu yana en yüksek seviye olacaktır.” ifadesini ekledi.