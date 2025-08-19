Banka Altın Hedefini Yükseltti

UBS’İN ALTIN FİYAT HEDEFİ YÜKSELDİ

UBS, ABD’de devam eden makroekonomik riskler ve güçlü yatırım talebi gerekçesiyle 2026 yılı sonu için altın fiyat hedefini ons başına 3 bin 600 dolara çıkardığını açıkladı. Banka, ETF’ler ve merkez bankalarından gelen dikkat çekici alım talepleriyle birlikte dolarizasyon karşıtı eğilimlerin altın fiyatlarını daha da yukarı taşımasını bekliyor. UBS, Haziran 2026 sonu tahminini 200 dolar artırarak 3 bin 700 dolara yükselttiği gibi, Eylül 2026 sonu için de aynı seviyede yeni bir hedef belirledi.

MAKROEKONOMİK RİSKLER VE ENFLASYON ETKİSİ

Banka, ABD’deki yapışkan enflasyon, trend altı büyüme ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) olası politika gevşetmelerinin doların zayıflamasına yol açarak altın fiyatlarını destekleyeceğini öngörüyor. UBS, notunda “ABD makroekonomik riskleri, Fed’in bağımsızlığına yönelik sorular, mali sürdürülebilirlik endişeleri ve jeopolitik gelişmelerin dolarizasyon karşıtı eğilimleri ve merkez bankalarının daha fazla alımını desteklediğini görüyoruz. Görüşümüze göre, bu faktörler altın fiyatlarını daha da yükseltecektir.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

ETF ALIM TAHMİNLERİ ARTIRILDI

UBS, tam yıl ETF altın talep tahminini 450 metrik tondan yaklaşık 600 metrik tona yükseltti. Dünya Altın Konseyi’ne göre 2010’dan bu yana 2025’in ilk yarısında en güçlü girişlerin yaşandığını belirten banka, “Merkez bankası alımları güçlü kalmalı, ancak geçen yılki rekor seviyenin biraz altında seyretmeli. Bu nedenle, 2025’te küresel altın talebinin yüzde 3 artışla 4.760 metrik tona ulaşmasını bekliyoruz ki bu, 2011’den bu yana en yüksek seviye olacaktır.” ifadelerini ekledi.