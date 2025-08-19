Banka Altın Hedefini Yükseltti

UBS’DEN YENİ ALTIN FİYAT HEDEFİ

UBS, ABD’nin devam eden makroekonomik riskleri ve güçlü yatırım talebi dolayısıyla 2026 yılı sonu altın fiyat hedefine ons başına 3 bin 600 dolar olarak revize etti. Banka, ETF’ler ve merkez bankalarından gelen güçlü alım talebinin yanı sıra dolarizasyon karşıtı eğilimlerin altın fiyatlarını daha da yukarı taşımasını bekliyor.

ENFLASYON VE DÖVİZ POLİTİKALARI ETKİLİ OLACAK

Banka, Haziran 2026 sonu tahminini 200 dolar artırarak 3 bin 700 dolara yükseltti ve Eylül 2026 sonu için de aynı seviyeyi hedefledi. UBS, ABD’de yapışkan enflasyon, trend altı büyüme ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) olası politika gevşetmeleri ile birlikte doların zayıflamasının altın fiyatlarını destekleyeceğini öngörüyor. Notlarında “ABD makroekonomik riskleri, Fed’in bağımsızlığına yönelik sorular, mali sürdürülebilirlik endişeleri ve jeopolitik gelişmelerin dolarizasyon karşıtı eğilimleri ve merkez bankalarının daha fazla alımını desteklediğini görüyoruz. Görüşümüze göre, bu faktörler altın fiyatlarını daha da yükseltecektir.” ifadelerini kullanıyor.

ETF ALTIN TALEP TAHMİNLERİ YÜKSELİYOR

UBS, tam yıl ETF altın talep tahminini 450 metrik tondan yaklaşık 600 metrik tona çıkardı. Dünya Altın Konseyi verilerine göre, 2010’dan bu yana 2025’in ilk yarısında en güçlü girişlerin yaşandığı ifade ediliyor. Ayrıca, banka “Merkez bankası alımları güçlü kalmalı, ancak geçen yılki rekor seviyenin biraz altında seyretmeli. Bu nedenle, 2025’te küresel altın talebinin yüzde 3 artışla 4.760 metrik tona ulaşmasını bekliyoruz ki bu, 2011’den bu yana en yüksek seviye olacaktır.” şeklinde ekleme yapıyor.