Ekonomi

Banka Kartı İle Ödeme Yapılamıyor!

banka-karti-ile-odeme-yapilamiyor

FILE MARKET’İN YENİ ÖDEME YÖNTEMİ TALEPLERİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

File market, son zamanlarda aldığı kararla BİM’den ayrılarak bağımsız bir şirket olmayı hedefledi. Ancak bu geçiş sürecinde birçok şubesindeki ‘nakit’ ödeme seçeneğini kaldırdı ve müşteri memnuniyetsizliğine yol açan plastik poşet uygulamasını sona erdirdi. Bu değişiklikler, market zincirinin müşteri odaklı yaklaşımını sorgulattı.

MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN ALINAN KARARLAR

Sözcü’de yayınlanan habere göre, File market mobil uygulaması üzerinden her gün binlerce online sipariş alıyor. Ancak, yeni bir gelişme olarak ‘banka kartı’ ödeme yöntemini askıya aldı. Müşteriler, kartla ödeme yapmak istediklerinde ekranlarında “Debit/Maaş Kart ile alışveriş yapılamaz! Sadece kredi kartı ile alışveriş yapılabilir” uyarısı ile karşılaşıyor. Bu durum, müşterilerin sert tepkilerine yol açtı ve tartışmalara neden oldu.

ÖNEMLİ

Gündem

Antalya’da Eski Eş Bıçakladı: 2 Yaralı

Cezaevinden salınan bir kişi, eski eşi ve onun erkek arkadaşını bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. 1 ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı; zanlının yakalanması için operasyon başlatıldı.
Gündem

Sulutepe Göleti, 49 Yıl Kuraklıkta

Viranşehir'deki Sulutepe Göleti, 49 yıldır sulama sağlıyordu; ancak kuraklık ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle ciddi bir kuruma riskiyle yüzleşiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.