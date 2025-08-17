Banka Kartı İle Ödeme Yapılamıyor!

FILE MARKET’İN YENİ ÖDEME YÖNTEMİ TALEPLERİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

File market, son zamanlarda aldığı kararla BİM’den ayrılarak bağımsız bir şirket olmayı hedefledi. Ancak bu geçiş sürecinde birçok şubesindeki ‘nakit’ ödeme seçeneğini kaldırdı ve müşteri memnuniyetsizliğine yol açan plastik poşet uygulamasını sona erdirdi. Bu değişiklikler, market zincirinin müşteri odaklı yaklaşımını sorgulattı.

MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN ALINAN KARARLAR

Sözcü’de yayınlanan habere göre, File market mobil uygulaması üzerinden her gün binlerce online sipariş alıyor. Ancak, yeni bir gelişme olarak ‘banka kartı’ ödeme yöntemini askıya aldı. Müşteriler, kartla ödeme yapmak istediklerinde ekranlarında “Debit/Maaş Kart ile alışveriş yapılamaz! Sadece kredi kartı ile alışveriş yapılabilir” uyarısı ile karşılaşıyor. Bu durum, müşterilerin sert tepkilerine yol açtı ve tartışmalara neden oldu.