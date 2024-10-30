“Bankacılık Sektöründe Kâr Artışı”

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE NET KÂR ARTIYOR

Bankacılık sektörünün net kârı eylül ayında 77,64 milyar TL, ocak-eylül döneminde ise 460,4 milyar TL olarak kaydedildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan verilere göre, bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü 30 trilyon 518,7 milyar TL’ye ulaştı. Açıklamada “Bankalar tarafından Kurumumuza raporlanan verilere göre; Eylül 2024 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 30.518.692 milyon TL olarak gerçekleşmiştir” denildi.

KREDİLERDE DÜŞÜŞ GÖZLEMLENİYOR

Sektörün aktif toplamı 2023 yılı sonuna göre 6.966.779 milyon TL artış gösterdi. Eylül 2024 itibarıyla en büyük aktif kalemi olan krediler 15.014.391 milyon TL, menkul değerler ise 4.893.873 milyon TL olarak belirlendi. 2023 yılı sonuna kıyasla sektörün aktif toplamı yüzde 29,6, krediler toplamı yüzde 28,6 ve menkul değerler toplamı yüzde 23,3 oranında artış kaydetti. Bu süreçte kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 1,71 olarak ölçüldü.

MEVDUAT VE ÖZKAYNAKLARDA ARTIŞ YAŞANIYOR

2023 yılsonuna göre bankaların kaynakları arasında en büyük fon kaynağı olan mevduat, yüzde 20,1 artışla 17.835.273 milyon TL’ye ulaştı. Ayrıca, 2023 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 22,8 artarak 2.643.632 milyon TL oldu. Eylül 2024 döneminde sektörün dönem net kârı 460.412 milyon TL olarak kaydedilirken, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,20 düzeyinde bulundu.