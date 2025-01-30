Bankaların Net Karı 2024’te Artış Gösterdi

BANKACILIK SEKTÖRÜ NET KARINI ARTIRDI

Bankacılık sektörünün net karı 2024 yılında 659,0 milyar TL seviyesine ulaştı. 2023 yılında bu rakam 620,5 milyar TL olarak belirlenmişti. Sektörün Aralık 2024 net karı ise 75,85 milyar TL oldu. Kasım ayında ise bu değer 67,5 milyar TL olarak kaydedilmişti.

SEKTÖRÜN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ ARTTI

BDDK tarafından yayınlanan Aralık ayı istatistiklerine göre, Aralık 2024 itibarıyla Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 32.657.234 milyon TL olarak ölçüldü. Bu rakam, 2023 yılsonuna göre 9.106.347 milyon TL artış gösterdi. Aralık 2024 döneminde aktif kalemleri arasında en büyük paya sahip olan krediler 16.052.180 milyon TL, menkul değerler ise 5.225.981 milyon TL olarak belirlendi. 2023 yılı sonuna kıyasla sektörün aktif toplamı %38,7, krediler toplamı %37,5 ve menkul değerler toplamı %31,6 oranında artış gösterdi.

KREDİLERİN TAKİP ORANI DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

Aynı dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı %1,78 seviyesinde gerçekleşti. Bankaların kaynaklarında en büyük fon kaynağı olan mevduat, 2023 yıl sonuna göre %27,3 artışla 18.903.349 milyon TL’ye ulaştı. 2023 yıl sonuna göre özkaynak toplamı ise %34,6 artışla 2.898.050 milyon TL olarak belirlendi. Aralık 2024 döneminde sektörün dönem net kârı 658.975 milyon TL oldu ve sermaye yeterliliği standart oranı %19,69 olarak kaydedildi.