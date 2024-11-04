Baran Güran’dan Dikkat Çeken Paylaşım!

CİNAYET DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Diyarbakır’da, Narin’in cesedini amca Salim Güran’dan aldığını belirten Nevzat Bahtiyar’ın yanı sıra, küçük kızın annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran tutuklandı. 21 Ağustos tarihinde 8 yaşındaki Narin Güran, Kur’an kursuna gitmek için evinden ayrıldığında bir daha kendisinden haber alınamadı. 19 günlük arama faaliyetleri sonucunda, küçük kızın cansız bedenine Eğertutmaz Deresi’nde ulaşıldı. Soruşturma sürecinde, arabasında Narin’in DNA’sı bulunan amca Salim Güran, cinayet soruşturmasındaki baş şüpheli oldu.

CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ BİR ARADA BULUNDU

Türkiye’de büyük bir ilgiyle takip edilen cinayetle ilgili hazırlanan iddianamede dikkat çekici bilgiler yer aldı. Narin’in, kendi evinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, HTS kayıtları incelendiğinde cinayet anında anne, ağabey, amca ve Nevzat Bahtiyar’ın hepsinin bir arada olduğu tespit edildi. Dört şüpheli için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, ilk duruşmanın 7 Kasım’da yapılacağı duyuruldu.

Duruşmaya kısa bir süre kala ortaya çıkan bir video kaydı tepkilere yol açtı. Cezaevinde olan Enes Güran’ın babası Arif Güran ve ağabeyi Baran Güran ile yaptığı görüşmedeki rahat tavırları vicdanleri yaraladı. Arif Güran, “Böyle kendini dik yap, dik tut, diri tut. Tamam mı?” şeklinde konuşurken, Enes Güran, “Yok. Mağdurum ve serbest bırakılmamı istiyorum,” dedi. Ayrıca, daha önce “Sorumlular cezalandırılsın” talebinde bulunan ve çalışmasını Diyarbakır Barosu’na veren ancak sonradan geri adım atan ağabey Baran Güran, ailesi hakkında yaptığı paylaşımda amcası Salim Güran’a yer vermediği için dikkat çekti.

BARAN GÜRAN’DAN YENİ PAYLAŞIMLAR

7 Kasım’daki duruşmaya yaklaşırken Baran Güran sosyal medya hesabında yeni bir güncelleme yaptı. Bu kez annesi Yüksel Güran ve kardeşi Narin’in fotoğraflarını paylaşarak, “Çok özledim” notunu ekledi. Ayrıca, cinayetten dolayı tutuklu bulunan Enes Güran’ın da fotoğrafını paylaşarak, “Çok özledim” yazdı.