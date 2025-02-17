Barcelona Efsanesi Arda Güler’i Transfer İstiyor!

REAL MADRİD’DE SÜRE ALMAKTA ZORLANIYOR

İki sezon boyunca İspanyol futbol devi Real Madrid’de mücadele eden Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti’den beklediği süreyi bu sezon tam anlamıyla elde edemedi. Arda’nın Real Madrid’den ayrılacağına dair sık sık spekülasyonlar ortaya çıkıyor ve Avrupa’nın önemli kulüpleri tarafından yakından takip ediliyor.

PSG İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

İspanyol basınında yer alan dikkat çekici bir habere göre, Fransız futbol kulübü Paris Saint-Germain (PSG), milli sporcu Arda Güler’i transfersinde hedef olarak belirlemiş durumda. Don Balon’un haberine göre, Barcelona’nın eski teknik direktörü Luis Enrique, Arda Güler ile bizzat görüştü. Enrique’nin, genç yeteneği takımında yıldız yapma vaadiyle gelmeyi kabul etmesi için teşvikte bulunduğu belirtiliyor.