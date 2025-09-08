Barikatlar Kuruldu, Gerginlik Arttı!

Gündem

HAMLELERİN ARTTIĞI SÜREÇTE GÜRSEL TEKİN’İN GELİŞİ

Siyaset arenasında heyecanlı bir gün yaşanıyor. CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasının ardından Gürsel Tekin kayyum olarak atanıyor ve buradaki gerilim yükseliyor. Sabah saatlerinde gerginliğin arttığı yerlerde barikatlar kuruluyor. Gürsel Tekin, öğle saatlerinde binanın önüne gelerek burada gazetecilere bazı açıklamalarda bulunuyor. Ardından polis ekipleri eşliğinde binaya giriş yapıyor.

BİNADA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, basın odasına geçtiğinde gazeteciler binadan çıkarılıyor. Bunun yanı sıra sosyal medyada yer alan bir görüntüde, CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki yetkililerin makam odası girişinde barikat kurduğu gözlemleniyor. CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir videoda barikatta yer alıyor ve “Kayyum Gürsel Tekin buraya çıkamayacak. Gürsel Tekin bu makama oturamayacak” açıklamasını yapıyor.

Öğle saatlerinde Gürsel Tekin’in binaya gelişi beklenirken, CHP’liler bir yandan polisle çatışma yaşıyor, diğer yandan barikat kuruyor. Binaya giden yollar, belediye bankları, merdivenler, dubalar ve çöp kovaları gibi çeşitli nesnelerle kapatılıyor. Bu sırada CHP’li milletvekilleri ve yöneticilerin de barikatın arkasında Gürsel Tekin’i beklediği bildiriliyor.

